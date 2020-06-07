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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 07 حزيران 2020 02:15 م

السكيني: حكومة الكاظمي ستواجه تحديات صعبة

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أكد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، اليوم الأحد، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعد اكتمالها ستواجه تحديات صعبة.

وقال السكيني في تصريح صحفي، إن "الكاظمي وبعد استكمال كابينته الحكومية بالتصويت على باقي الوزارات، فان هنالك تحديات جديدة وصعبة ستواجه حكومته في الجوانب الاقتصادية والصحية والعلاقات الدولية والتوازن الاقليمي والدولي بالمنطقة"، مبينا ان "حكومة الكاظمي ورغم وجود بعض الملاحظات عليها لدى بعض الاطراف لكن هذا الامر لا يعني عرقلة تمريرها او عدم دعمها لمواجهة التحديات الحالية".

 وأضاف السكيني، أن "اضعاف الحكومة الحالية تحت اي ذريعة، هو امر لن يخدم العراق في مواجهة الازمات الحالية، بالتالي فعلينا جميعا دعم حكومة الكاظمي، ما دامت القرارات الصادرة منها قانونية ولخدمة المصالح العامة"، مشددا على ان "اهمية استمرار مسيرة حكومة الكاظمي وتقويتها لتجاوز التحديات الامنية و الاقتصادية والصحية الراهنة".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت أمس السبت، على مرشحي الوزارات السبع المتبقية في كابينة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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