سلام الشمري : نسعى لاقرار قانون انتخابات منصف بمشاركة شعبية واسعة



اكد النائب عن كتلة "سائرون" سلام الشمري، سعي كتلته مع عدد من القوى السياسية لاقرار قانون انتخابات منصف بمشاركة شعبية واسعة.



وقال الشمري في بيان صحفي :" ان تشريع قانون انتخابات يعبر عن تطلعات الشعب بشكل عام ، والمتظاهرين السلميين بشكل خاص ، خطوة مهمة لتصحيح العملية السياسية والمسار الديمقراطي في البلاد الذي بدأ الكثيرون يشككون به ".



واضاف :" نحن لانريد مطلقا اقرار قانون انتخابات يخدم قوى سياسية على حساب الاعم الاغلب من الشعب وقواه ، وينتج مقاطعة كبيرة ونفورا عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي كما جرى في الانتخابات السابقة "..



وشدد الشمري على :" ضرورة ان تعي بعض القوى السياسية بان بقاءها في الساحة لن يدوم ، ان استمرت باصرارها على اقرار قانون كما تريده هي ، انما عليها العمل مع القوى الاخرى لقانون ينصف الجميع ، ناخبين ومرشحين ".



ف.ا