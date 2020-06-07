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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 07 حزيران 2020 01:53 م

نائبة كردية : استحداث وزارة جديدة "بدعة" وخطأ تشريعي

بهار

وصفت عضو  اللجنة القانونية  النيابية  النائبة عن كتلة التغيير النيابية بهار محمود  استحداث وزارة جديدة ، بانه :" بدعة و خطأ  تشريعي ومهني ".

ودعت في بيان صحفي ،  الى الاسراع في اقرار قانون مجلس الوزراء من اجل وضع هيكلية خاصة بعدد الوزارات  ومهامها.

وقالت النائبة الكردية :" هناك  فراغ تشريعي في العراق يتمثل بعدم وجود قانون خاص لمجلس الوزراء ، كما جاء في  الدستور "، مؤكدة :" ان هذا القانون يفترض ان يشرع لانه يحتوي على فقرة مهمة جدا وهي هيكلية مجلس الوزراء ،و عدد الوزارات التي يتكون منها واسمائها والمديريات العامة التابعة لها".

واوضحت  انه :"  في حال اريد دمج او فصل او الغاء او استحداث اية وزارة يجب ان يكون عن طريق تعديل هذا القانون".

واضافت : " في الوقت الحالي لا يوجد هكذا قانون ، لذلك فان الوزارة التي سيتم استحداثها ليس لها غطاء قانوني ".

وكان مجلس النواب خول في جلسته يوم امس  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استحداث وزارة دولة تسند للمكون التركماني .

ف.ا
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