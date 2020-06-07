نائبة كردية : استحداث وزارة جديدة "بدعة" وخطأ تشريعي



وصفت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة عن كتلة التغيير النيابية بهار محمود استحداث وزارة جديدة ، بانه :" بدعة و خطأ تشريعي ومهني ".



ودعت في بيان صحفي ، الى الاسراع في اقرار قانون مجلس الوزراء من اجل وضع هيكلية خاصة بعدد الوزارات ومهامها.



وقالت النائبة الكردية :" هناك فراغ تشريعي في العراق يتمثل بعدم وجود قانون خاص لمجلس الوزراء ، كما جاء في الدستور "، مؤكدة :" ان هذا القانون يفترض ان يشرع لانه يحتوي على فقرة مهمة جدا وهي هيكلية مجلس الوزراء ،و عدد الوزارات التي يتكون منها واسمائها والمديريات العامة التابعة لها".



واوضحت انه :" في حال اريد دمج او فصل او الغاء او استحداث اية وزارة يجب ان يكون عن طريق تعديل هذا القانون".



واضافت : " في الوقت الحالي لا يوجد هكذا قانون ، لذلك فان الوزارة التي سيتم استحداثها ليس لها غطاء قانوني ".



وكان مجلس النواب خول في جلسته يوم امس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استحداث وزارة دولة تسند للمكون التركماني .



ف.ا