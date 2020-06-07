السكيني : تحديات صعبة امام حكومة الكاظمي



اكد النائب عن تحالف "سائرون" رامي السكيني :" ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، بعد اكتمالها ، ستواجه تحديات صعبة.



وقال السكيني في تصريح صحفي :" ان تحديات جديدة وصعبة ستواجه الحكومة في الجوانب الاقتصادية والصحية والعلاقات الدولية والتوازن الاقليمي والدولي بالمنطقة"، مبينا :" ان حكومة الكاظمي ، رغم وجود بعض الملاحظات عليها لدى بعض الاطراف ، لكن هذا الامر لايعني عرقلة تمريرها او عدم دعمها لمواجهة التحديات الحالية".



واضاف :" ان اضعاف الحكومة الحالية تحت اية ذريعة، امر لن يخدم العراق في مواجهة الازمات الحالية، وبالتالي فعلينا جميعا دعم حكومة الكاظمي، ما دامت القرارات الصادرة منها قانونية ولخدمة المصالح العامة"، مشددا على اهمية استمرار مسيرة حكومة الكاظمي وتقويتها لتجاوز التحديات الامنية و الاقتصادية والصحية الراهنة .



ف.ا