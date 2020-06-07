بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 07 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 07 حزيران 2020 01:29 م

انطلاق تظاهرات في النجف والمثنى والديوانية.. ومحتجو ذي قار يمهلون 24 ساعة للكشف عن قتلة المتظاهرين

تظاهرات العراق1

انطلقت عدة تظاهرات اليوم في محافظات النجف والمثنى والديوانية وذي قار، للمطالبة بالإصلاحات والكشف عن قتلة المتظاهرين.

فقد انطلقت تظاهرة في النجف من ساحة الاعتصام إلى ديوان المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ ونائبيه ومدراء الدوائر وسط إجراءات أمنية مشددة.

وطوق المتظاهرون دار الضيافة في النجف وطالبوا باستقالة المحافظ ونائبه.

كما انطلقت تظاهرة كبرى في المثنى للمطالبة بالإصلاح المحلي، حيث انطلق المتظاهرون باتجاه مبنى الحكومة المحلية في المثنى للمطالبة بإقالتها.

كذلك أعلن المتظاهرون في الديوانية أنهم يستعدون لتنظيمِ تظاهرةٍ كبرى، للمطالبةِ بإقالة المحافظ ونائبيه واختيار قاض يحكم المحافظة بدلاً عنهم.

فقد أغلق المتظاهرون الطريق بين مركز الديوانية والمنطقة التي يسكنها المحافظ.

وقد شهدت محافظة الديوانية تصعيدا احتجاجيا سلميا ، تمثل بقطع الطريق الرابط بين مركز المدينة وقضاء الحمزة لمنع مرور موكب المحافظ ، وللمطالبة بإقالته ، وتسمية بديل بعيدا عن المحاصصة والأحزاب.

كما أمهل متظاهرو محافظة ذي قار، قيادة الشرطة في المحافظة مدة 24 ساعة من أجل الكشف عن قتلة المتظاهرين.

وقال نشطاء، إن أبناء ساحة الحبوبي، تظاهروا للمرة الخامسة أمام محكمة جناية ذي قار للمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة.

وأضافوا أن المتظاهرين احتجوا على تغيير المادة القانونية لخمسة من ضباط سرية سوات من ٤٠٦ الى ٤٠٥ من القتل العمد الى القتل غير العمد.

وبينوا أن المتظاهرين طالبوا محاسبة كل من جميل الشمري و وناصر الاسدي قائد شرطة ذي قار ويمهلون المحكمة ٢٤ ساعة ليتم الكشف عن القتلة ومحاسبتهم وإلى سيكون لديهم إجراءات أخرى.

وأوضحوا، أن المتظاهرين حاصروا مديرية مرور المحافظة للمطالبة باستقالة مديرها العميد علاء الزركاني.

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