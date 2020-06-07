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الأحد, 07 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 07 حزيران 2020 12:43 م

التعايش مع كورونا في العراق مستحيل.. وخطورة الوباء تكمن مع ارتفاع أعداد الإصابات المستمر

كورونا في العراق

رجحَ وزير الصحة حسن التميمي، أسبابَ تزايدِ أعدادِ الإصاباتِ بفايروس كورونا لتطورِ القدراتِ التشخيصيةِ لمؤسسات الوزارة من خلال زيادة أعداد المختبرات المختصة والفحوصات اليومية وحملات المسح الميداني التي كشفت الحالات المخفية.

وقال التميمي في تصريحات صحفية، إن الحرب ضد الفايروس خطيرة لأننا لا نعرف مصدره ومتى ينتهي.

وأشار إلى أن عدد إصابات المواطنين والملاكات الطبية زادت ايضا بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة اذ نعيش أزمة وحربا قاسية مع مرض لا يعرف الرحمة ونذرنا أنفسنا للقتال حتى النهاية واقسمنا أما ان  نقضي عليه او يقضي علينا لا سامح الله، مؤكدا اننا نعلم علم اليقين ان الجميع سوف يخوضون هذه المنازلة حتى النهاية.

ولفت إلى أن الإصابات الكلية تخطت الـ 9000 حالة وقابلة للزيادة بسبب ضعف الوعي الصحي لدى المواطنين، وعدم التزامهم بالتعليمات الوقائية التي فرضتها خلية الازمة، وقد اصبح الحظر شيئا بسيطا لديهم.

 وأوضح أن التعايش مع الفيروس مستحيل ولا ينفع، وخطورة الوباء تكمن مع ارتفاع أعداد الإصابات  المستمر.

وأكد أن وزارة الصحة هيأت مستشفيات، مراكز للحجر، ومختبرات قادرة على مواجهة هذه الموجة من الجائحة، فضلا عن استعداد الملاكات الطبية والصحية القادرة على النهوض بالواقع الصحي، وتوفير جميع المستلزمات الطبية، منبها الى ان مجلس الوزراء قرر إنشاء مستشفيات كرفانية سريعة التنفيذ، وواطئة الكلفة لاستيعاب أعداد المصابين بالفيروس في بغداد والمحافظات وضمن إمكانيات وزارة الصحة، والجهات المتبرعة.

وأفادت وزارة الصحة يوم أمس السبت بتسجيل 33 حالة وفاة، وأكثر من 1200 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق العراق في معدل قياسي غير مسبوق تسجله البلاد منذ تفشي ظهور الجائحة.

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، إن بعض العراقيين ما زالوا ينكرون وجود فيروس كورونا، مما يتسبب بارتفاع أعداد المصابين.

وأكد أن "السبب الأول لارتفاع الإصابات، هو عدم التزام المواطنين بإجراءات الحظر والوقاية منذ شهر رمضان وحتى الآن، وعدم تطبيق عزل المدن بشكل فعال من قبل الدولة"، مبينا أن "السبب الثاني، هو عزل المدن التي كانت تعزل من الخارج، لكن الحياة في داخلها كانت طبيعية".

وأضاف أن "السبب الثالث هو عدم تصديق بعض المواطنين وجود فيروس كورونا، وحتى اليوم هناك من ينكر وجوده".

وأشار إسماعيل إلى أن "الشائعات أدت إلى أن تتصرف الناس بشكل طبيعي، وتتبادل الزيارات وتقيم المناسبات"، مشيرا إلى أن "استلام الدولة لمختبرات جديدة، زاد من الفحوصات وكشفت أعدادا جديدة من المصابين".

وتابع أن "نسبة الوفيات في العراق انخفضت بنسبة 3%"، مؤكدا أن "العراق يمتلك حاليا 22 مختبرا للفحص مع إقليم كردستان".



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