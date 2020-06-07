وزير الاتصالات: العراق في طريقه إلى نظام "5G"

أكد وزير الاتصالاتِ أركان شهاب أحمد، اليوم الأحد، أن العراق في طريقه للتحول الى نظام الـ 4G و 5G.



وقال أحمد في تصريح صحفي، إن "الوزارة مقبلة على تنفيذ خطة ستراتيجية تتمثل في حوكمة واتمتة العمل الحكومي عن طريق بناء اقتصاد رقمي يليق بسمعة العراق"، مشيراً إلى أن "هناك تعاوناً وتوحيداً للرؤى مع هيئة الإعلام والاتصالات، إذ سينعكس هذا التعاون إيجاباً على الخدمات الاتصالية والتكنولوجية المقدمة للمواطن من خلال التنسيق على مستوى عال للعمل سوياً".



وأوضح أن "المرحلة المقبلة ستشهد التحول من خدمات الـWIFI الى FTTH ومن الـ3G الى الـ 4G و 5G في المستقبل وهي مشاريع سيكون أثرها واضحاً في إحداث تحسين ملحوظ للخدمات الاتصالية داخل البلد".



وأشار إلى أن "العمل جارٍ على تنفيذ مشروع بوابات النفاذ الدولية الذي سيحافظ على النسيج الاجتماعي والأمني للبلد، فضلاً عن الحد من تهريب سعات الإنترنت التي تتسبب بخسارة البلد مبالغ طائلة".



وبشأن إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال، بين وزير الاتصالات أن "هذا الملف يحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد والتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الإعلام والاتصالات والذي ينظم في إطار علاقة مشتركة يمكن من خلالها أن تكون من ضمن الأولويات".



