متظاهرو الديوانية يطالبون بإقالة المحافظ زهير الشعلان

قطع عدد من المتظاهرين، اليوم الأحد، طريق قضاء الحمزة للمطالبة بإقالة المحافظ زهير الشعلان.



وقال نشطاء، إن متظاهري الديوانية يتظاهرون بطريق قضاء الحمزة لمنع وصول المحافظ إلى المدينة والمطالبة بإقالته من منصبه.



وأضافوا أن التظاهرات بمرحلتين، الأولى صباحية يخوض غمارها معتصمو الساحة، والثانية مسائية تنطلق الساعة ٤ عصرا من جامع المصطفى إلى ساحة الساعة.

