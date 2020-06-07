بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 07 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 07 حزيران 2020 12:14 م

متظاهرو الديوانية يطالبون بإقالة المحافظ زهير الشعلان

متظاهرو الديوانية
قطع عدد من المتظاهرين، اليوم الأحد، طريق قضاء الحمزة للمطالبة بإقالة المحافظ زهير الشعلان.

وقال نشطاء، إن متظاهري الديوانية يتظاهرون بطريق قضاء الحمزة لمنع وصول المحافظ إلى المدينة والمطالبة بإقالته من منصبه.

وأضافوا أن التظاهرات بمرحلتين، الأولى صباحية يخوض غمارها معتصمو الساحة، والثانية مسائية تنطلق الساعة ٤ عصرا من جامع المصطفى إلى ساحة الساعة.
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