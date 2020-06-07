التعليم تعلن آليات الامتحان الالكتروني في الدراسات الأولية وتؤكد اعتماد التقرير في درجة الامتحان النهائي



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آليات الامتحان الإلكتروني لطلبة الدراسات الأولية للعام الدراسي 2019 /2020.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان:" ان معايير استخدام الوسائل المتعلقة باداء الامتحان نصت على تخويل الاقسام والفروع صلاحية تحديد واستخدام المنصة المناسبة واتاحت ارسال ورقة الاسئلة مطبوعة الى الطالب عبر المنصات الالكترونية المعتمدة".



واضاف :" ان تصميم اسئلة الامتحان سيقوم على وفق الاساس الموضوعي المتنوع حسب المادة العلمية وان تصنيف الاسئلة يكون على وفق المهارات المطلوب تحقيقها".



واوضح العبودي :" ان درجة الامتحان النهائي سيعتمد فيها بنسبة 30% على تقرير يقدمه الطالب في ضوء مفردات المادة المدروسة وفي مدة لا تتجاوز نهاية السقف الزمني للامتحانات ، فيما ستكون 70% من درجة الامتحان النهائي على الاختبار الالكتروني".



ف.ا