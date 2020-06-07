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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 07 حزيران 2020 11:34 ص

التعليم تعلن آليات الامتحان الالكتروني في الدراسات الأولية وتؤكد اعتماد التقرير في درجة الامتحان النهائي

التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آليات الامتحان الإلكتروني لطلبة الدراسات الأولية للعام الدراسي 2019 /2020.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان:" ان  معايير استخدام الوسائل المتعلقة باداء الامتحان نصت على تخويل الاقسام والفروع صلاحية تحديد واستخدام المنصة المناسبة واتاحت ارسال ورقة الاسئلة مطبوعة الى الطالب عبر المنصات الالكترونية المعتمدة".

واضاف :" ان تصميم اسئلة الامتحان سيقوم على وفق الاساس الموضوعي المتنوع حسب المادة العلمية وان تصنيف الاسئلة يكون على وفق المهارات المطلوب تحقيقها".

 واوضح العبودي :" ان درجة الامتحان النهائي سيعتمد فيها بنسبة 30% على تقرير يقدمه الطالب في ضوء مفردات المادة المدروسة وفي مدة لا تتجاوز نهاية السقف الزمني للامتحانات ، فيما ستكون  70% من درجة الامتحان النهائي على الاختبار الالكتروني".

ف.ا
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