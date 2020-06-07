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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 07 حزيران 2020 11:27 ص

احتجاجا على المحاصصة نائب يقدم استقالته

يوسف الكلابي

اعلن النائب يوسف الكلابي استقالته من مجلس النواب ، مؤكدا :" ضياع اي فرصة للنجاح مادام نظام المحاصصة هو المتسيد للمشهد السياسي ".

وقال الكلابي في بيان موجه للشعب العراقي :" منذ بداية 2019 وحينما تشرفت ان اكون نائبا يمثلكم في مجلس النواب ،  عملت جاهداً على ان اشارك في رفع الظلم عنكم وعن مناطقكم ، ولكني وبعد ما حدث ويحدث ايقنت ان مسيرة الاضطهاد بحقكم مستمرةٌ منذ عقود طويلة ، وقد اضاف هذا النظام الجديد شكلا آخر من اشكال الظلم وهو نظام المحاصصة الذي لا يخسر فيه سوى ابناء الوسط والجنوب".

واضاف :" نفطكم ودماؤكم رخيصةٌ في هذا النظام ، واستمراري في البقاء كفرد ضمن هذه الماكنة الكبيرة من المحاصصة يجعلني شريكاً في ظلمكم واضطهادكم ، لذا اعلن لكم استقالتي من مجلس النواب ، وانعى لكم اية فرصة للنجاح مادام نظام المحاصصة هو المتسيد للمشهد السياسي ، وسابقى على العهد  مكافحاً من اجل حقوقكم بكل ما اوتيت من وسيلة.

ف.ا
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