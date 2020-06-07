احتجاجا على المحاصصة نائب يقدم استقالته



اعلن النائب يوسف الكلابي استقالته من مجلس النواب ، مؤكدا :" ضياع اي فرصة للنجاح مادام نظام المحاصصة هو المتسيد للمشهد السياسي ".



وقال الكلابي في بيان موجه للشعب العراقي :" منذ بداية 2019 وحينما تشرفت ان اكون نائبا يمثلكم في مجلس النواب ، عملت جاهداً على ان اشارك في رفع الظلم عنكم وعن مناطقكم ، ولكني وبعد ما حدث ويحدث ايقنت ان مسيرة الاضطهاد بحقكم مستمرةٌ منذ عقود طويلة ، وقد اضاف هذا النظام الجديد شكلا آخر من اشكال الظلم وهو نظام المحاصصة الذي لا يخسر فيه سوى ابناء الوسط والجنوب".



واضاف :" نفطكم ودماؤكم رخيصةٌ في هذا النظام ، واستمراري في البقاء كفرد ضمن هذه الماكنة الكبيرة من المحاصصة يجعلني شريكاً في ظلمكم واضطهادكم ، لذا اعلن لكم استقالتي من مجلس النواب ، وانعى لكم اية فرصة للنجاح مادام نظام المحاصصة هو المتسيد للمشهد السياسي ، وسابقى على العهد مكافحاً من اجل حقوقكم بكل ما اوتيت من وسيلة.



ف.ا