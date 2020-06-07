بدأت بإيران والسعودية والكويت.. الصحة العالمية تحذر من تعرض العراق لموجة كورونا ثانية

حذرت منظمة الصحة العالمية من تعرض العراق إلى ما وصفته بـ"الموجة الثانية"، لتفشي فايروس كورونا المستجد.

وقال ممثل المنظمة في العراق، أدهم اسماعيل، في تصريح صحفي، إن هنالك موجة ثانية من كوفيد 19 تجتاح دول العالم بسبب عدم وجود دواء أو لقاح لهذا المرض وقد تستمر الموجات لحين ايجاد لقاح فعال.

وبين أن الموجة الثانية من الجائحة ابتدأت في عدد من الدول المجاورة مثل إيران والسعودية والكويت وتركيا.

وأضاف إسماعيل، أن بعض المحافظات العراقية تسرعت بإعادة التبادل التجاري مع دول الجوار بسبب الأزمة الاقتصادية مما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفايروس.

ودعا إلى تأجيل النشاط التجاري مع الدول التي تشهد الموجة الثانية للسيطرة على انتشار الفيروس أو وضع ضوابط صحية صارمة عليه.

ولفت إسماعيل إلى أن "المنظمة قلقة جدا من تزايد ارقام عدد الاصابات المسجلة يوميا في بغداد والمحافظات نتيجة عدم تطبيق اجراءات السلامة والوقاية بشكل صحيح والتشكيك بعدم وجود هذا الوباء"، مشدداً على "ضرورة التطبيق الصارم للحظر امنيا وصحيا وليس امنيا فقط بمعنى الالتزام بالتعليمات الوقائية التي نشرتها المنظمة ووزارة الصحة في وسائل الاعلام وعزل المناطق التي سجلت اصابات عالية بشكل كامل، وعدم التهاون في تطبيق تلك الاجراءات والحيلولة دون نقل المرض من منطقة الى اخرى".

وختم إسماعيل بالقول "ان تزايد عدد الاصابات يضعنا امام مشكلة تتمثل بعدم قدرة السعة السريرية الموجودة لاستيعاب اعداد المصابين، الامر الذي قد يؤدي الى حدوث رعب حقيقي".

وقد أفادت وزارة الصحة والبيئة، أمس، بتسجيل 33 حالة وفاة، وأكثر من 1200 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق العراق في معدل قياسي غير مسبوق تسجله البلاد منذ تفشي ظهور الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم فحص (١٢٥٤٣) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٩٤٤٤٤).

وأوضح البيان، أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (١٢٥٢) إصابة في العراق موزعة كالاتي: بغداد/ الرصافة: ٤٩٨، بغداد/ الكرخ: ١٦٥، مدينة الطب: ٢، النجف: ٤٧، البصرة: ١٤٩، السليمانية: ٤٥، اربيل: ٢٩، كربلاء: ٣٤، واسط: ٤٦، كركوك: ١٣، ديالى: ٧، بابل: ٧٨، ميسان: ١٧، الديوانية: ١٧، ذي قار: ٨١، المثنى: ١٥، صلاح الدين: ٢، الانبار: ٧.

وأشار البيان إلى أن حالات الشفاء وصلت الى ٣٣١ حالة ، وكما يأتي: بغداد/ الرصافة: ١٤٦، بغداد/ الكرخ: ، ٧، مدينة الطب: ٣٩، النجف: ١١، البصرة: ٣٥، السليمانية: ٤، ديالى: ١، الديوانية: ٣، المثنى: ٣، ميسان: ١٠، صلاح الدين: ٢..

ونوه البيان إلى أن الوفيات بلغت ٣٣ حالة وعلى النحو الاتي: بغداد/ الرصافة: ١٦، بغداد/ الكرخ: ٢، مدينة الطب: ١، النجف: ٢، السليمانية: ٢، اربيل: ١، كربلاء: ١، كركوك: ٢ ، واسط: ٢، الديوانية: ١، ذي قار: ١، الانبار: ١، المثنى: ١..

وتابع البيان ان مجموع الإصابات وصل الى ١١٠٩٨ بينما مجموع حالات الشفاء بلغت ٤٩٠٤ حالات واما مجموع الراقدين الكلي ٥٨٧٦ فيما وصل عدد الراقدين في العناية المركزة: ٦٠ حالة، لافتا الى ان المجموع الكلي للوفيات وصل الى ٣١٨ حالة.





