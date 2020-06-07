تحذيرات برلمانية من استخدام الاحتياطي النقدي لمعالجة العجز



حذرت لجنة المالية النيابية، ، من استخدام الاحتياطي النقدي لسد العجز المالي وتأمين رواتب الموظفين.



وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح صحفي إن “الحكومة ومجلس النواب يسعيان لإيجاد بدائل تعزز الإيرادات المالية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 كالاقتراض الداخلي أو الخارجي، فضلا عن اعتماد الضرائب والمنافذ الحدودية وشركات الاتصالات كأبواب تمويل غير نفطية”، لافتا إلى إن “استخدام الاحتياطي النقدي الذي تمتلكه الحكومة أمر يؤثر على سعر الدينار العراقي وقد يعرض الدينار للانهيار”.



وأضاف أن “مجلس النواب لن يسمح للحكومة باستخدام الاحتياطي النقدي في ظل الظروف الحالية التي تعيش بها جميع بلدان العالم”، محذرا “من استخدام الاحتياطي النقدي لسد العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة في تأمين رواتب الموظفين”.



ف.ا