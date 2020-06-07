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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 07 حزيران 2020 11:04 ص

بلاسخارت ترحب باكتمال حكومة الكاظمي

جينين هينيس بلاسخارت


رحبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت، ، باكتمال حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت بلاسخارت في تغريدة على تويتر: "نرحب بتمرير مرشحي الوزارات المتبقية في حكومة رئيس الوزراء الكاظمي".

وأضافت، أن "الأمم المتحدة تجدد تأكيد دعمها للعراق في مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية الراهنة".

وصوت مجلس النواب،  امس، على منح الثقة لمرشحي 7 وزارات كانت شاغرة في حكومة الكاظمي، وهم  احسان عبدالجبار اسماعيل وزيراً للنفط، وفؤاد محمد حسين بكي وزيراً للخارجية، وسالار عبدالستار محمد حسين وزيراً للعدل، وعلاء احمد حسن عبيد وزيراً للتجارة، ومحمد كريم جاسم صالح وزيراً للزراعة، وإيفان فائق يعكوب جابر وزيراً للهجرة والمهجرين، وحسن ناظم عبد حمادي وزيراً للثقافة والسياحة والاثار.

ف.ا
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