هوشيار عبدالله: آلية تمرير مرشح الخارجية اهانة للنظام الداخلي لمجلس النواب



طلب النائب هوشيار عبدالله نسخة من التسجيل الفيديوي الخاص بجلسة مجلس النواب امس ، معتبراً آلية تمرير المرشح لوزارة الخارجية بمقولة (أغلبية واضحة) اهانة للنظام الداخلي للمجلس .



وقال عبدالله في بيان:" تم تمریر المرشح لوزارة الخارجیة وفق هذە المقولة المشؤومة (اغلبیة واضحة) بدلاً من (اصوات کافیة لنیل الثقة) ".



واعرب عن اسفه لما وصفه بـ :" مخالفة واهانة النظام الداخلي امام انظار الجميع " ، مشيرا الى انه :" اصبحت الموضة السائدة ارضاء الكتل خارج وداخل الجلسة بعبارة (اغلبية واضحة) مهما قلّ رفع الایادي ".



وتابع عبدالله:" رفعنا صوتنا واعترضنا، ولكن الصوت الواحد لایكفي.



ف.ا