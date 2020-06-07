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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 07 حزيران 2020 10:58 ص

هوشيار عبدالله: آلية تمرير مرشح الخارجية اهانة للنظام الداخلي لمجلس النواب

النائب عن حركة التغيير هوشيار عبدالله

طلب النائب هوشيار عبدالله نسخة من التسجيل الفيديوي الخاص بجلسة مجلس النواب امس  ، معتبراً آلية تمرير المرشح لوزارة الخارجية بمقولة (أغلبية واضحة) اهانة للنظام الداخلي للمجلس .

وقال عبدالله في بيان:" تم تمریر المرشح لوزارة الخارجیة وفق هذە المقولة المشؤومة (اغلبیة واضحة) بدلاً من (اصوات کافیة لنیل الثقة) ".

 واعرب عن اسفه لما وصفه بـ :"  مخالفة واهانة النظام الداخلي امام انظار الجميع " ، مشيرا الى انه :" اصبحت الموضة السائدة ارضاء الكتل خارج وداخل الجلسة بعبارة (اغلبية واضحة) مهما قلّ رفع الایادي ".

وتابع عبدالله:" رفعنا صوتنا واعترضنا، ولكن الصوت الواحد  لایكفي.

ف.ا
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