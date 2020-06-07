الياسري: الكاظمي وافق على استبدال بعض مدراء الدوائر الحكومية في النجف

أكد محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، أنه سيتم تغيير بعض مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة وخصوصا من مضى على تسنهم المنصب أكثر من أربعة سنوات فضلا عن من لديهم ضعف بالأداء والعمل.

وقال الياسري في بيان، إنه "حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء على إعفاء وتغيير بعض المدراء بعد لقائنا به يوم أمس في العاصمة بغداد ونقلنا له رغبة الجماهير والمتظاهرين من أبناء النجف الكرام بتغيير بعض مدراء الدوائر كون ذلك يعد من صلاحية رئاسة الحكومة الاتحادية بعد حل مجالس المحافظات .

وأضاف الياسري ان " الأسبوع القادم سيتم إعفاء بعض مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة ويأتي هذا انسجاما مع رغبة المتظاهرين الاعزاء مؤكدا ان قنوات وأبواب الحوار مستمرة مع أصوات النجفيين الأعزاء لتحقيق مطالبهم .