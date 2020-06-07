تركيا تعتزم إنهاء الجدار الحدودي مع إيران لوقف تسلل الإرهابيين

تعتزم تركيا إنهاء الجدار الحدودي مع إيران نهاية العالم الجاري، لوقف تسلل الإرهابيين.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إنه اكتمل 75 بالمئة من إجمالي مشروع الجدار.

وأوضح صويلو، أن الجدار ليس مشروع اليوم، وأنه من أجل أمن تركيا.

وأكد صويلو وجود عدد من الإرهابيين بمنطقة دامبات الإيرانية، قائلا: "ثمة 100 إرهابي بالقرب من هنا، هذا يشكل خطرا حقيقيا علينا".

وتابع: "إذا دخلنا نحن على دامبات لن نترك واحدا منهم، هذا أمر بسيط. هذه المسؤولية تقع على عاتق جارتنا إيران، وهم يعلمون ذلك. ونحن متأكدون إن شاء الله، أنه لن يبقى هناك أي إرهابي".