الكلابي يستقيل من مجلس النواب بسبب المحاصصة

أعلن النائب يوسف الكلابي، اليوم الأحد، عن استقالته من عضوية مجلس النواب، معتبراً أن النظام الجديد أضاف شكلا آخر من أشكال الظلم وهو نظام المحاصصة.

وقال الكلابي في بيان، إنه "منذ بداية 2019 وحينما تشرفت ان اكون نائبا يمثلكم في مجلس النواب عملت جاهداً على ان اشارك في رفع الظلم عنكم وعن مناطقكم ولكني وبعد ما حدث ويحدث ايقنت ان مسيرة الاضطهاد بحقكم مستمرةٌ منذ عقود طويلة وقد اضاف هذا النظام الجديد شكلا آخر من اشكال الظلم وهو نظام المحاصصة الذي لا يخسر فيه سوى ابناء الوسط والجنوب".



وأضاف "نفطكم ودماؤكم رخيصةٌ في هذا النظام واستمراري في البقاء كفرد ضمن هذه الماكنة الكبيرة من المحاصصة يجعلني شريكاً في ظلمكم واضطهادكم".

وتابع الكلابي "اعلن لكم استقالتي من مجلس النواب وانعى لكم اي فرصة للنجاح مادام نظام المحاصصة هو المتسيد للمشهد السياسي وسابقى على العهد مكافحاً من اجل حقوقكم بكل ما اوتيت من وسيلة".