تسجيل 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا في ديالى

أفاد مصدر طبي بديالى، بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.



وقال المصدر، إن صحة ديالى أجرت فحوصات لـ 53 مشتبهاً بإصابته بفيروس كورونا، وثبت إصابة 7 منهم بكورونا.



وبهذا، بلغت الإصابات التراكمية بفيروس كورونا في ديالى 115 اصابة بينها 11 وفاة، و64 حالة شفاء و34 حالة راقدة قيد الحجر الصحي.