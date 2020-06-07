تسجيل 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا في ديالى

أفاد مصدر طبي بديالى، بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.
وقال المصدر، إن صحة ديالى أجرت فحوصات لـ 53 مشتبهاً بإصابته بفيروس كورونا، وثبت إصابة 7 منهم بكورونا.
وبهذا، بلغت الإصابات التراكمية بفيروس كورونا في ديالى 115 اصابة بينها 11 وفاة، و64 حالة شفاء و34 حالة راقدة قيد الحجر الصحي.
وقال المصدر، إن صحة ديالى أجرت فحوصات لـ 53 مشتبهاً بإصابته بفيروس كورونا، وثبت إصابة 7 منهم بكورونا.
وبهذا، بلغت الإصابات التراكمية بفيروس كورونا في ديالى 115 اصابة بينها 11 وفاة، و64 حالة شفاء و34 حالة راقدة قيد الحجر الصحي.