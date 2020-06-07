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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 07 حزيران 2020 04:16 ص

مدرب عراقي : كاتانيتش ليس حريصا على المنتخب !

السلوفيني سريتشكو كاتانيتش


انتقد المدرب العراقي هادي مطنش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السلوفيني سريتشكو كاتانيتش بسبب برنامجه التدريبي.

وقال مطنش في تصريح  صحفي :" ان كاتانيتش ليس حريصا على المنتخب الوطني"، مبينا انه :"  لو كان حريصا لكان استغل توقف الدوري وقام بتدريب اللاعبين تدريبا عالي المستوى ، حتى وان كان عبر الانترنت ".

واضاف :" ان المدرب السلوفيني ليس مهتماً بالمنتخب الوطني ، وهو يعد الايام فقط في مشواره التدريبي ، وان قمنا بحساب الوحدات التدريبية التي قاد فيها المنتخب، سنجد انها لا تشكل 5% من عقده".

يذكر  ان عقد كاتانيتش، سينتهي في شهر ايلول / سبتمبر المقبل.

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