مدرب عراقي : كاتانيتش ليس حريصا على المنتخب !



انتقد المدرب العراقي هادي مطنش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السلوفيني سريتشكو كاتانيتش بسبب برنامجه التدريبي.



وقال مطنش في تصريح صحفي :" ان كاتانيتش ليس حريصا على المنتخب الوطني"، مبينا انه :" لو كان حريصا لكان استغل توقف الدوري وقام بتدريب اللاعبين تدريبا عالي المستوى ، حتى وان كان عبر الانترنت ".



واضاف :" ان المدرب السلوفيني ليس مهتماً بالمنتخب الوطني ، وهو يعد الايام فقط في مشواره التدريبي ، وان قمنا بحساب الوحدات التدريبية التي قاد فيها المنتخب، سنجد انها لا تشكل 5% من عقده".



يذكر ان عقد كاتانيتش، سينتهي في شهر ايلول / سبتمبر المقبل.