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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 07 حزيران 2020 04:15 ص

ادارة الصقور تجدد ثقتها باوديشو

أوديشو

جددت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، الثقة بمدرب الفريق الكروي ايوب ادويشو لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال نائب رئيس النادي وليد الزيدي في بيان صحفي :" ان ادارة الصقور تعلن تجديد الثقة وتمسكها بالمدرب ايوب اوديشو لتاريخه الطويل وانجازاته المعروفة على المستويين المحلي والخارجي"”.

واضاف الزيدي :" ان الادارة  والجماهير تضع ثقتها الكبيرة بالمدرب لقيادة الفريق في الموسم المقبل بوجود نخبة كبيرة من اللاعبين الذين يمثلون المنتخبات الوطنية".

واوضح :" ان النادي لديه مشاركات خارجية عربية واسيوية ، وعليه الظهور بالمستوى الذي يليق باسم الصقور لاعادة الانجازات التي تحققت في المواسم السابقة من حصد الدوري والكأس، وكذلك على الصعيد الاسيوي باحراز كاس الاتحاد الاسيوي ثلاث مرات متتالية”.
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