نائبة بصرية : تمرير وزير النفط تم باتفاقات سياسية .. بعيدا عن البصرة



اعلنت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي:" ان نواب محافظة البصرة امتنعوا عن التصويت لصالح وزير النفط احسان عبد الجبار ".



وقالت الحامدي في تصريح صحفي :" ان نواب البصرة امتنعوا عن التصويت لصالح وزير النفط ، ارضاء لجمهور المحافظة الرافض له" ، لافتة الى :" ان تمرير وزير النفط حصل باتفاق سياسي بين الكتل بعيدا عن نواب البصرة".



واضافت :" ان ملفات الفساد المتهم بها تمت احالتها لهيئة النزاهة ، وهي المسؤولة عن التحقيق والمتابعة"، مبينة :" ان وزير النفط وعددا من الوزراء الآخرين كان رفضهم قائما داخل البرلمان ،الا ان الاتفاقات السياسية حالت دون ذلك".