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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 07 حزيران 2020 04:13 ص

نائبة بصرية : تمرير وزير النفط تم باتفاقات سياسية .. بعيدا عن البصرة

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اعلنت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي:" ان  نواب محافظة البصرة امتنعوا عن التصويت لصالح وزير النفط احسان عبد الجبار ".

وقالت الحامدي في تصريح  صحفي :" ان نواب البصرة امتنعوا عن التصويت لصالح وزير النفط ، ارضاء لجمهور المحافظة الرافض له" ، لافتة الى :" ان تمرير وزير النفط حصل باتفاق سياسي بين الكتل بعيدا عن نواب البصرة".

واضافت :" ان  ملفات الفساد المتهم بها  تمت احالتها لهيئة النزاهة ، وهي المسؤولة عن التحقيق والمتابعة"، مبينة :" ان وزير النفط وعددا من الوزراء الآخرين كان رفضهم قائما داخل البرلمان ،الا ان الاتفاقات السياسية حالت دون ذلك".

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