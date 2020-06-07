دعوة لاعتماد معايير رقمية لتقييم عمل المحافظين



دعا القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، لجنة تقييم عمل المحافظين لاعتماد المعايير الرقمية في تقييمها.



وقال النجيفي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" :" بعد ان شكل الكاظمي لجنة لتقييم عمل المحافظين ، على اللجنة ان تعتمد معايير رقمية لتقييمها دون ان تستمع للمبررات السياسية".



واوضح :" ان هذه المعايير هي نسبة المشاريع المحالة بطريقة قانونية بدون استثناءات، نسبة المشاريع المنجزة للمقترحة ، نسبة الاستقرار في دوائر المحافظة ، نسب النجاح و نتائج الخدمات التي تقدمها الدوائر ، نسبة النجاح في التربية .. نسبة الوفيات بسبب الامراض وغيرها ".