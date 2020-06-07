خشان : تمرير فؤاد حسين "عهر سياسي"



انتقد النائب المستقل باسم خشان تمرير فؤاد حسين وزيرا للخارجية في مجلس النواب ، ووصفه بـ "العهر السياسي".



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية التي مررت فؤاد حسين اثبتت عدم ثباتها على الموقف ، ولا تمتلك اي مبادئ سياسية حقيقية" ، لافتا الى :" ان تمريره يعد عهرا سياسيا ، لان الكتل التي مررته قدمت شكاوى بحقه لهيئة النزاهة بشأن قضايا مالية وتعطيل رواتب الموظفين وغيرها".



واضاف :" ان الكتل السياسية غير صادقة مع الجمهور بوعودها بعدم منح اية وزارة لشخصية حكومية سابقة ، وهذا الامر سيؤثر سلبا على مستقبلها السياسي"، مبينا :" ان التقلب بالمواقف السياسية هو ما مرر فؤاد حسين ".