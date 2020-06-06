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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 06 حزيران 2020 06:04 م

العراق يسجل 1252 إصابة بفايروس كورونا في معدل قياسي غير مسبوق

كورونا-العراق

أفادت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، بتسجيل 33 حالة وفاة، وأكثر من 1200 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق العراق في معدل قياسي غير مسبوق تسجله البلاد منذ تفشي ظهور الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم فحص (١٢٥٤٣) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٩٤٤٤٤).
وأوضح البيان، أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (١٢٥٢) إصابة في العراق موزعة كالاتي:  بغداد/ الرصافة: ٤٩٨، بغداد/ الكرخ: ١٦٥، مدينة الطب: ٢، النجف: ٤٧، البصرة: ١٤٩، السليمانية: ٤٥، اربيل: ٢٩، كربلاء: ٣٤، واسط: ٤٦، كركوك: ١٣، ديالى: ٧، بابل: ٧٨، ميسان: ١٧، الديوانية: ١٧، ذي قار: ٨١، المثنى: ١٥، صلاح الدين: ٢، الانبار: ٧.

وأشار البيان إلى أن حالات الشفاء وصلت الى ٣٣١ حالة ،  وكما يأتي: بغداد/ الرصافة: ١٤٦، بغداد/ الكرخ: ، ٧، مدينة الطب: ٣٩، النجف: ١١، البصرة: ٣٥، السليمانية: ٤، ديالى: ١، الديوانية: ٣، المثنى: ٣، ميسان: ١٠، صلاح الدين: ٢.

ونوه البيان إلى أن الوفيات بلغت ٣٣ حالة وعلى النحو الاتي: بغداد/ الرصافة: ١٦، بغداد/ الكرخ: ٢، مدينة الطب: ١، النجف: ٢، السليمانية: ٢، اربيل: ١، كربلاء: ١، كركوك: ٢ ، واسط: ٢، الديوانية: ١، ذي قار: ١، الانبار: ١، المثنى: ١.

وتابع البيان ان مجموع الإصابات وصل الى ١١٠٩٨ بينما مجموع حالات الشفاء بلغت   ٤٩٠٤ حالات واما مجموع الراقدين الكلي  ٥٨٧٦ فيما وصل عدد الراقدين في العناية المركزة: ٦٠ حالة، لافتا الى ان المجموع الكلي للوفيات وصل الى  ٣١٨ حالة.

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