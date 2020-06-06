بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 06 حزيران 2020
آخر الأخبار
من جديد.. تمديد حظر التجوال الشامل لمد أسبوع في العراق العراق يسجل 1252 إصابة بفايروس كورونا في معدل قياسي غير مسبوق هل يكون عقد ميسي الجديد مع برشلونة الأخير؟ بالوثيقة.. رئيس هيئة استثمار ذي قار يقدم استقالته نزولا لرغبة المتظاهرين الطائي: الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي لن يكون بمعزل عن تبعية العراق لإيران الكعبي يحذر من انهيار النظام الصحي في العراق أربيل تسجل حالة وفاة لمصاب بفايروس كورونا محافظ ذي قار: مديرا الصحة والبلدية لن يقيلا.. والتميمي: سنصدر أحكاما بحق المتجاوزين على الجابري الفتلاوي: التحفظات على بعض المرشحين قد يعرقل تمرير الوزارات الشاغرة رؤساء الكتل يناقشون اليوم توزيع الدوائر الانتخابية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 06 حزيران 2020 05:27 م

هل يكون عقد ميسي الجديد مع برشلونة الأخير؟

ميسي

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال شهر يونيو الجاري، لآخر تجديد بعقده على ما يبدو مع برشلونة الإسباني، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية.

وأشارت الصحيفة الاسبانية إلى أن "الطرفين سيباشران محادثات بشأن التجديد خلال الأسبوع المقبل، على أن تكون تمهيدية فقط في الوقت الحالي، إذ من المقرر أن يجري الجزء الأكبر من المفاوضات في الموسم المقبل".

وسيترأس مفاوضات النادي رئيسه جوسيب بارتوميو نفسه، إلى جانب الرئيس التنفيذي أوسكار غراو، بينما يمثل ميسي والده خورخي، وهو وكيل أعماله أيضا.

ويتم أسطورة برشلونة 33 عاما في الرابع والعشرين من يونيو، لذلك يرجح أن يكون عقده المقبل هو الأخير في "كامب نو".

وينتهي التعاقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع ناديه في صيف 2021، علما أنه يملك بندا يسمح له بالرحيل مجانا مع نهاية الموسم بشرط إبلاغ الإدرة قبل انطلاق شهر يونيو.

ووقع "البرغوث" آخر عقد له مع برشلونة في 2017، ورغم وجود بعض المشاكل بين اللاعب والإدارة مؤخرا فإن رغبة ميسي الدائمة التي كشف عنها مرارا وتكرارا هي الاعتزال بقميص الـ"بلوغرانا".

ونجح ميسي خلال مسيرته المهنية التي استمرت 16 عاما في الفوز بـ34 بطولة، من بينها 10 ألقاب للدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تحقيق سداسية تاريخية مع مدربه السابق جوسيب غوارديولا عام 2009. 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عدنان درجال

عدنان درجال يسعى لإعادة الروح لـ " معهد إعداد القادة الشباب " 06 حزيران 2020 02:24 م

دينيس زكريا

السويسري دينيس زكريا يستحوذ على اهتمام ريال مدريد وليفربول 06 حزيران 2020 08:52 ص

32019921043986401989

"بلدوزر" الزمالك على رادار 4 أندية أوروبية 06 حزيران 2020 04:46 ص

الاتحاد العراقي

قانوني رياضي : قرار التطبيعية سيؤثر على مشاركة العراق بالمسابقات الآسيوية 06 حزيران 2020 04:11 ص

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الاتحاد الآسيوي يحدد مواعيد مباريات أسود الرافدين في تصفيات المونديال 06 حزيران 2020 04:09 ص

وزارة الشباب والرياضة

كورونا بطلا لمهرجان "سينما اونلاين" في وزارة الشباب والرياضة 06 حزيران 2020 04:07 ص

تيمو فيرنر

كيف تعامل نادي ليفربول بعد خسارته لصفقة الألماني تيمو فيرنر؟ 05 حزيران 2020 03:29 م

ميسي

هل يرحل ميسي عن برشلونة الأسبوع الحالي؟ 05 حزيران 2020 12:25 م

التعليقات