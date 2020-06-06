أربيل تسجل حالة وفاة لمصاب بفايروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة لرجل خمسيني مصاب بفيروس كورونا.



وقالت الوزارة في بيان، إن أربيل سجلت اليوم، حالة وفاة جديدة لمريض مصاب بفيروس كورونا، مبينة أن المتوفى رجل يبلغ من العمر ٥٠ عاما من سكنة كامران ستي في أربيل.



وأوضحت أن "الرجل فارق الحياة بعد ارقاده في المستشفى وحصوله على دعم جهاز التنفس الصناعي في قسم العناية المركزة".



وبهذا يرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إقليم كردستان منذ ظهور الجائحة الى ١٩ حالة وفاة، بحسب الوزارة.



وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل ٢٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة أربيل.



