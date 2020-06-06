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السبت, 06 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 06 حزيران 2020 04:07 م

محافظ ذي قار: مديرا الصحة والبلدية لن يقيلا.. والتميمي: سنصدر أحكاما بحق المتجاوزين على الجابري

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أكد محافظ ذي قار حسن ناظم، أنه لا إقالة لمديري الصحة والبلدية في المحافظة طالما لم تأت بطرق قانونية، بينما أكد وزير الصحة حسن التميمي، أن أحكاما قضائية ستصدر بحق الذين تجاوزا على المؤسسة الطبية في ذي قار بعد أن مضت بالإجراءات القانونية.

وقال محافظ ذي قار، إنه إذا كانت هناك مؤشرات فساد على مدراء الدوائر فممكن تقديم شكوى عليهم وإثبات فسادهم أو تقصيرهم ليصار بعد ذلك لمحاسبتهم وفق أطر وضعها القانون.

وأضاف، أن القانون حدد آليات إقالة أي مدير مقصر، معتبرا أن الاساءة لمدير الصحة أو البلدية أو غيره مرفوضة.

وأشار إلى أن المحافظة تعتمد سياسة مكافئة الذين يعملون بشكل جيد ومحاسبة المقصرين بالعمل بجانب آخر لا إبعاد المدراء والموظفين من دوائرهم بطرق لم يتطرق لها القانون.

وقال وزير الصحة حسن التميمي، إنه :لا يمكن لوزير أن يتخذ قرارا بشأن أي استقالة تقدم له في مثل هكذا ظروف، مبينا أن استقالة المدير العام تخضع لضوابط دستورية وليس تحت الضغط أو الاجبار.

وأضاف أن مدير صحة ذي قار عبد الحسين الجابري لا يوجد تقصير في أداءه الوظيفي.

وأوضح التميمي، أن الاستقالة تصل إلى الوزارة عن طريق طلب رسمي ويتم دراستها والنظر بها بعد ذلك وبيان الرأي حولها، عادا ما حصل على شخص المدير تجاوزا على الجيش الأبيض وانتهاكا وارباكا لعمل المؤسسة الصحية.

من جانبه، قال مصدر طبي في محافظة ذي قار، إن صحة المحافظة سجلت 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر بحسب وسائل إعلام محلية، أن "نتائج تحليل العينات أظهرت إصابة 58 شخصا بفيروس كورونا داخل المحافظة".

وأشار إلى أن أغلب هذه الإصابات سجلت في قضاء سوق الشيوخ، وعدد قليل في المدن الأخرى.

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