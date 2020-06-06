البرلمان يمرر مرشحي الحقائب السبع الشاغرة في حكومة الكاظمي

صوت مجلس النواب، يوم السبت، على الحقائب السبع الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان لها إن "مجلس النواب صوت على احسان عبدالجبار اسماعيل وزيراً للنفط، وفؤاد محمد حسين بكي وزيراً للخارجية".

وأضافت أن "المجلس صوت أيضا على سالار عبدالستار محمد حسين وزيراً للعدل، وعلاء احمد حسن عبيد وزيراً للتجارة، ومحمد كريم جاسم صالح وزيراً للزراعة".

كما صوت مجلس النواب على إيفان فائق يعكوب جابر وزيراً للهجرة والمهجرين، وحسن ناظم عبد حمادي وزيراً للثقافة والسياحة والاثار".

وصوت مجلس النواب ايضا على تخويل رئيس الوزراء باستحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني من اجل تشجيع المكونات والمشاركة في بناء الدولة.

بدوره قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن استكمال الكابينة الوزارية هو دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري.

وأضاف في تغريدة له على تويتر، أن "استكمال الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال".

