هادي العامري يقدم استقالته من مجلس النواب

افادت مصادر برلمانية يوم السبت ان الامين العام لميليشيا منظمة بدر هادي العامري قد قدّم طلبا رسميا للاستقالة من عضوية مجلس النواب .

وقالت المصادر ان العامري قدم طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان للاستقالة، من دون مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا في وقت عقد في مجلس النواب العراقي جلسة بحضور رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للتصويت على ما تبقى من الحقائب الوزارية الشاغرة.

وقال مصدر برلماني ان النصاب القانوني لانعقاد الجلسة تحقق بحضور 247 عضوا في المجلس من مختلف الكتل البرلمانية.

