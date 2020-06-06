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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 06 حزيران 2020 02:24 م

عدنان درجال يسعى لإعادة الروح لـ " معهد إعداد القادة الشباب "

عدنان درجال

بحثت وزارة الشباب والرياضة مشروع " اعداد القائد الشبابي " للفئات العمرية ما بين ( 10 – 18  سنة ) في  الاختصاصات كافة لاستيعاب الشباب ورفع قابلياتهم.

ووجه  الوزير عدنان درجال بتشكيل لجنة لمناقشة المشروع بتمعن واختيار الجهات الساندة لوزارة الشباب في تنفيذه  من جميع الوزارات الاخرى والمؤسسات المدنية . 

وقال درجال خلال اجتماعه  مع عدد من مديري دوائر  وزارة الشباب والرياضة :"  ان النظرة القاصرة في عمل الوزارة لم تأتِ من فراغ ، لكن بفعل الطريقة الكلاسيكية التقليدية  في الادارة والعمل والتشبث بانشطة وفعاليات تقام على الورق فقط ، لذلك فان العمل الذي ينتظرنا هو جلب الاهتمام وزرع ثقة الاخرين من المؤسسات الاخرى بعملنا فضلا عن الشباب الذي نستهدفه بمشاريعنا". 

واضاف :"  ان اسلوب العمل الجديد يستقبل الافكار الجديدة البناءة واي مشروع يسهم في احتواء وتطوير منهج شبابنا في اي اختصاص  كان"، مبينا :" ان معهد اعداد القادة الشباب الذي كانت له اسهامات راسخة ومؤثرة ، يجب ان يعاد العمل به مجددا باحدث الوسائل" .
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