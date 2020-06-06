عدنان درجال يسعى لإعادة الروح لـ " معهد إعداد القادة الشباب "



بحثت وزارة الشباب والرياضة مشروع " اعداد القائد الشبابي " للفئات العمرية ما بين ( 10 – 18 سنة ) في الاختصاصات كافة لاستيعاب الشباب ورفع قابلياتهم.



ووجه الوزير عدنان درجال بتشكيل لجنة لمناقشة المشروع بتمعن واختيار الجهات الساندة لوزارة الشباب في تنفيذه من جميع الوزارات الاخرى والمؤسسات المدنية .



وقال درجال خلال اجتماعه مع عدد من مديري دوائر وزارة الشباب والرياضة :" ان النظرة القاصرة في عمل الوزارة لم تأتِ من فراغ ، لكن بفعل الطريقة الكلاسيكية التقليدية في الادارة والعمل والتشبث بانشطة وفعاليات تقام على الورق فقط ، لذلك فان العمل الذي ينتظرنا هو جلب الاهتمام وزرع ثقة الاخرين من المؤسسات الاخرى بعملنا فضلا عن الشباب الذي نستهدفه بمشاريعنا".



واضاف :" ان اسلوب العمل الجديد يستقبل الافكار الجديدة البناءة واي مشروع يسهم في احتواء وتطوير منهج شبابنا في اي اختصاص كان"، مبينا :" ان معهد اعداد القادة الشباب الذي كانت له اسهامات راسخة ومؤثرة ، يجب ان يعاد العمل به مجددا باحدث الوسائل" .