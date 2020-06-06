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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 06 حزيران 2020 02:22 م

الأزمة النيابية تحذر : النظام الصحي سينهار .. ولا جدوى من الحظر دون تعاون المواطن

لجنة الأزمة النيابية

حذرت خلية الازمة النيابية ، من انهيار النظام الصحي برمته بعد زيادة عدد الاصابات بفايروس كورونا، مؤكدة عدم  جدوى  تطبيق حظر التجوال دون شعور المواطن بالمسؤولية.

واجرى رئيس الخلية  النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن  الكعبي زيارة ميدانية الى دائرة مدينة الطب التعليمية ، ومختبرها المركزي لتشخيص المصابين بفايروس كورونا ، بحضور وزير الصحة حسن التميمي .

وعقد الكعبي اجتماعا مع مدراء المستشفيات والكوادر الطبية المتقدمة في مدينة الطب ، لبحث عدد من القضايا والاحتياجات ذات الاهمية خلال الظرف الطارئ والمؤشرات المرتفعة لزيادة حالات الاصابة بالوباء .

وطالب رئيس خلية الازمة ، اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والوزارات والمؤسسات ، بالتعاون العاجل من اجل الاسراع بتوفير اماكن كافية لاستيعاب الاصابات المحتملة بفايروس كورونا خلال الايام المقبلة ، خاصة بعد ان تجاوز عدد الاصابات حاجز الالف  ".

وتطرق رئيس خلية الازمة، الى موضوع تطبيق فرض الحظر ، مؤكدا :" ان تطبيق حظر التجوال ، سواء الشامل او الجزئي ، لا يؤتي غايته ولا جدوى منه مطلقا دون شعور المواطن بالمسؤولية والخوف على نفسه وبلده ".
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