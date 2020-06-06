المالية النيابية : لن تمرر موازنة تحتوي على قروض خارجية

كشف عضو المالية النيابية حنين القدو، عن اتفاق لمنع الحكومة من الاقتراض الخارجي في موازنة العام الجاري، مبينا :" ان القروض الخارجية تضعف السيادة الوطنية وتكبل العراق بشروط مسبقة ".



وقال القدو في تصريح صحفي :" ان اللجنة المالية في مجلس النواب اتفقت على عدم تمرير اي موازنة تحتوي على قروض خارجية لتأمين الرواتب".



واضاف :" ان اللجنة اقترحت على الحكومة الحالية الاعتماد على القروض الداخلية والتمويل من البنوك وتنويع مصادر الدخل لحين تحسن اسعار النفط ، دون الاعتماد على البنك وصندوق النقد الدوليين ".



واوضح القدو :" ان البنك والصندوق يضعان سنويا عشرات الشروط المكبلة لسيادة العراق من اجل منحه بعض الاموال ، اولها اصدار قرارعدم تعيينات او اجراء اصلاح اقتصادي فضلا عن فوائد القروض الخارجية ".