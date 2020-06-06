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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 06 حزيران 2020 02:07 م

هجوم كردي غير مسبوق على فؤاد حسين : مؤيد لداعش ويسعى لتدمير العراق !

سركوت شمس الدين
شن النائب عن كتلة "المستقبل" الكردية  سركوت شمس الدين، هجوما عنيفا على مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لوزارة الخارجية فؤاد حسين، متهما اياه بـتأييد داعش  والسعي لتدمير العراق.

وقال شمس الدين في تصريح  متلفز :" ان مرشح الخارجية ينبغي ان يكون مستوفيا للشروط الوطنية"، مبديا استغرابه من ترشيح فؤاد حسين لحقائب وزارية عدة واصرار من الاكراد على تثبيته في الخارجية .

واضاف :" ان الحزب الديمقراطي الكردستاني  يسعى لترشيح شخص لوزارة الخارجية يقوم باساليب تدميرية للعراق" ، مشيرا الى :" ان  فؤاد حسين في تصريحات سابقة ، عبر عن نية سيئة لتدمير وتقسيم العراق ، ولديه تصريحات سابقة عن تأييده لداعش".
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