القانونية النيابية : لا انتخابات مبكرة قبل حل البرلمان نفسه

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي :" ان اجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة تضمن تمثيلا نيابيا عادلا لكل العراقيين يعد من اهم المطالب، لكن الانتخابات لا يمكن ان تتم الا بعد حل مجلس النواب نفسه ".



وقال العقابي في تصريح صحفي :" ان اجراء الانتخابات المبكرة يعتمد على تصويت ١٦٥ نائبا على طلب حل مجلس النواب نفسه" ، مبينا ان :" على القوى السياسية الكبيرة ان تقتنع بالانتخابات المبكرة وان تتهيأ لذلك على الرغم من اعتراض البعض عليها "..



واوضح :" ان الانتخابات المبكرة تعتمد على رغبة الكتل السياسية الكبيرة ، ما اذا كانت بالفعل ترغب بالذهاب نحوها والدعوة لحل مجلس النواب".