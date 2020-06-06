الكربولي: مفوضية الانتخابات ولدت بعملية تحاصصية بحتة .. كيف تتعلل بخديعة الكفاءة المهنية؟

أكد النائب محمد الكربولي، ، ان مفوضية الانتخابات ولدت بعملية تحاصصية بحتة، مشيراً إلى أن المفوضية تخدع الشعب.

وقال الكربولي في تغريدة على "تويتر" "في ردها على المنظمة الأممية والجهات المشككة بإجراءاتها المثيرة للجدل، مفوضية الانتخابات تتحجج بأنها اعتمدت معيار الكفاءة في تسمية قياداتها الادارية الوسطى.

وأضاف "لقد تناست هذه المفوضية أنها ولدت بعملية تحاصصية بحتة، فكيف يتعلل المتحاصص طائفيا بخديعة الكفاءة المهنية"، منهياً تغريدته بهاشتاغ: "المفوضية تخدع الشعب.