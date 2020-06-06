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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 06 حزيران 2020 01:29 م

الكربولي: مفوضية الانتخابات ولدت بعملية تحاصصية بحتة .. كيف تتعلل بخديعة الكفاءة المهنية؟

محمد الكربولي
أكد النائب محمد الكربولي، ، ان مفوضية الانتخابات ولدت بعملية تحاصصية بحتة، مشيراً إلى أن المفوضية تخدع الشعب.
وقال الكربولي في تغريدة على "تويتر" "في ردها على المنظمة الأممية والجهات المشككة بإجراءاتها المثيرة للجدل، مفوضية الانتخابات تتحجج بأنها اعتمدت معيار الكفاءة في تسمية قياداتها الادارية الوسطى.
وأضاف "لقد تناست هذه المفوضية أنها ولدت بعملية تحاصصية بحتة، فكيف يتعلل المتحاصص طائفيا بخديعة الكفاءة المهنية"، منهياً تغريدته بهاشتاغ: "المفوضية تخدع الشعب.
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