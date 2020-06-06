الأجهزة الأمنية تغلق طرق البصرة بالكتل الكونكريتية بعد تزايد الاصابة بكورونا بالمحافظة

أقدمت الجهات الأمنية في محافظة البصرة، ، على غلق الكثير من الطرق في المحافظة ولا سيما منطقة العشار، بعد تزايد حدة الاصابات بفيروس كورونا.

وقامت القوات الامنية بالتنسيق مع الدوائر البلدية بإغلاق بعض المناطق من ضمنها منطقة العشار التي تعتبر مركز المحافظة كاجراءات للحد من حركة المواطنين الذين لا يلتزمون بحظر التجوال الصحي في ظل تسجيل البصرة إصابات عديدة وصلت إلى أكثر من (١٠٠) اصابة من بينهم كوادر طبية وصحية.



وكانت البصرة سجلت امس الجمعة قرابة 100 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .