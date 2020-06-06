نائب يحذر وزارة النفط من محاولات تدمير وإفلاس شركة الحفر العراقية

حذر النائب عن محافظة البصرة، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عدي عواد، مما سماها محاولات تدمير وافلاس شركة الحفر العراقية.

وقال عواد في بيان اننا "لا نسمح لحكومة المركز ووزارة النفط بالاستمرار بالتعامل المجحف تجاه شركة الحفر العراقية من خلال إيقاف ابراجها عن العمل، في محاولة لتدميرها وافلاسها.

واشار الى ان "وزارة النفط في نفس الوقت تتعامل باسلوب آخر مع شركات جولات التراخيص (سيئة الصيت)"، محذراً الحكومة المركزية ووزارة النفط "باننا شعب البصرة نستطيع ايقاف شركات جولات الترخيص (سيئة الصيت) ونوقف تصدير النفط في حال استمرار التعامل بهذا الاسلوب مع شركاتنا العراقية المجاهدة.

واضاف ان "شركة الحفر العراقية ومنذ بدء التظاهرات وجائحة كورونا لم يتوقف كوادر هذه الشركة عن العمل ولو للحظة واحدة معرضين أنفسهم للخطر، كما ان اغلب اعمالهم في مناطق صحراوية تحت اعلى درجات الحرارة اضافة لخطورة تعرضهم للعديد من الامراض بسبب طبيعة العمل والمواد المستخدمة"، موضحا "اتمنى ان لا تجرب الحكومة المركزية صبرنا، حيث قد لا نكتفي بإيقاف النفط فقط ولكل حادث حديث.