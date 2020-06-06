بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 06 حزيران 2020
آخر الأخبار
الفتلاوي: التحفظات على بعض المرشحين قد يعرقل تمرير الوزارات الشاغرة رؤساء الكتل يناقشون اليوم توزيع الدوائر الانتخابية مسؤول أمريكي: إيران تقوم بدور خبيث في المنطقة وتعمل على زعزعة استقرار العراق كورونا عربيا.. قفزة حادة في الإصابات اليومية بالفايروس والعراق يسجل 1006حالة متظاهرو البصرة يطالبون الكاظمي بسحب ترشيح عبد الجبار من تولي وزارة النفط السويسري دينيس زكريا يستحوذ على اهتمام ريال مدريد وليفربول ذي قار تمدد الحظر الشامل لمدة أسبوع الملا: الكاظمي أمام مسؤولية حفظ حقوق العراق تسجيل حالتي وفاة بكورونا بالسليمانية المتحدث باسم التحالف الدولي: التعاون بيننا وبين القوات العراقية تعزز بعد تنصيب الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 06 حزيران 2020 01:17 م

بسبب جامع الرحمن .. رافضون تحذر من مغبة إثارة فتنة تزيد الأوضاع سوءاً في البلاد

رئيس الجمهورية برهم صالح

قالت حركة رافضون، ، انها علمت من مصادر خاصة، أن وزارة المالية قد استردت جامع الرحمن الكائن في منطقة المنصور من حزب الفضيلة الذي استولى عليه بقوة السلاح منذ ١٧ عاماً بعد أن عاث المتحزبون فيه خراباً وفساداً وجنوا من منشآته مئات المليارات من الدنانير،

وأضافت الحركة في بيان" انه في الوقت الذي استبشرنا به خيراً باستعادة الدولة لهيبتها وفرض سلطتها على الاحزاب والمليشيات المسيطرة على الجامع فاجأتنا وزارة المالية بتسليم هذا الارث الضخم وجعله من املاك الوقف الشيعي.. هكذا بجرة قلم تريد وزارة المالية التلاعب بقرارات واتفاقات سابقة جرى حسمها بوقت سابق، حيث تم الاتفاق بوقت مبكر من حقبة الاحتلال أن المساجد التي بناها ديوان الرئاسة السابق يجري احالتها الى ديوان الوقف السني مقابل احالة العتبات والمقامات الشيعية الى الوقف الشيعي..

وأشارت الى إن تنمر الاحزاب الشيعية الممسكة بكيان الدولة اليوم والتي تمارس نفوذها بقوة السلاح تارة وبالاحتيال على القانون تارة اخرى مازالت تمارس خديعة الشراكة التي اوهمت السذج من السياسيين السنة لكي يحصلوا على شرعية قيادة الدولة تحت يافطة الديمقراطية الكاذبة في الوقت الذي تقضم فيه ممتلكات الشعب وتجعلها ومردوداتها المالية الضخمة في حسابها الخاص لتزيد من سطوتها وظلمها للشعب ..

وأوضحت، اننا اذ نقف بالضد من هذا القرار الجائر فإننا نحذر من مغبة اثارة فتنة تزيد الاوضاع سوءً في البلاد..لذلك نستصرخ باعلى الصوت بقايا الكرامة والرجولة لدى ما يسمى بساسة السنة ولاسيما اعضاء مجلس النواب أن يثبتوا ولو لمرة واحدة اخلاصهم لاهلهم بأن يبذلوا قصارى الجهد والوقوف بقوة لمنع مخالفة الاتفاقات السابقة ومنع تسليم جامع الرحمن للوقف الشيعي .

ودعت رئاسة الجمهورية باعتبارها جهة مشرفة على الاتفاق للتدخل ووضع الامور في نصابها الصحيح قبل أن تتجه الامور الى منحنيات خطيرة، وعلى الوقف السني أن يستيقظ من سباته العميق و يدافع عن حقوق السنة المغتصبة بالعراق.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حظر التجوال في ذي قار

الأجهزة الأمنية تغلق طرق البصرة بالكتل الكونكريتية بعد تزايد الاصابة بكورونا بالمحافظة 06 حزيران 2020 01:27 م

عدي عواد

نائب يحذر وزارة النفط من محاولات تدمير وإفلاس شركة الحفر العراقية 06 حزيران 2020 01:21 م

مفوضية-الانتخابات11

مفوضية الانتخابات تؤكد عدم إبرام أي عقد لاستيراد اجهزة تستخدم بالتصويت و العد والفرز 06 حزيران 2020 01:19 م

حظر التجوال في العراق

الحكومة تدرس مقترح تمديد الحظر أسبوعا جديدا 06 حزيران 2020 12:35 م

كورونا في السعودية

تسجيل أكثر من 150 إصابة جديدة بكورنا بـ3 محافظات 06 حزيران 2020 12:32 م

مجلس القضاء الاعلى

مجلس القضاء ينفي إصدار قرار بشمول متهمي النزاهة بقانون العفو 06 حزيران 2020 10:42 ص

كورونا

خلية الأزمة النيابية تحذر من تزايد الإصابات بكورونا 06 حزيران 2020 10:39 ص

حسن التميمي

وزير الصحـة يتوعد باتخاذ اجراءات رادعة وغرامات بحق المخالفين للاجراءات الوقائية 06 حزيران 2020 10:22 ص

التعليقات