الحكومة تدرس مقترح تمديد الحظر أسبوعا جديدا

من المقرر ان تعقد اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعا في وقت لاحق من اليوم السبت برئاسة رئيس مجلس الوزراء للتباحث حول الموقف الوبائي في العراق.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة الـ11 للجنة مقترحا من وزارة الصحة يتضمن استمرار الحظر الشامل اسبوعا اخر يبدأ من يوم الاحد الموافق 7/6/2020 ولغاية يوم السبت المصادف 13/6/2020 نتيجة زيادة اعداد الاصابات بالفيروس المستجد.

وكانت اللجنة قد فرضت حظر شاملا للتجوال لمدة اسبوع كامل قبل عيد الفطر ينتهي موعده غدا الاحد ولكن مراقبون اكدوا ان سكان وسط وجنوب العراق لم يلتزموا بالحظر.

و أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم الجمعة وفاة 14 حالة وتسجيل 1006 اصابات جديدة بفيروس كورونا في حصيلة تُعد الأعلى منذ تفشي الجائحة في البلاد