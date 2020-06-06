تسجيل أكثر من 150 إصابة جديدة بكورنا بـ3 محافظات

سجلت محافظات ذي قار وواسط والنجف، يوم السبت، أكثر من 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي ، إن "نتائج الفحص المختبري اثبتت إصابة 58 شخصا بفيروس كورونا في محافظة ذي قار".

وأضاف أن "أغلب هذه الاصابات سجلت في قضاء سوق الشيوخ ومناطق اخرى".

بدوره، ابلغ مصدر في خلية الازمة بمحافظة واسط، وكالة شفق نيوز، أن "المحافظة سجلت اليوم السبت، أكثر من 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة".

من جانبه،، أشار مصدر صحي في النجف إلى أن "المحافظة سجلت 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا".