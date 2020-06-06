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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 06 حزيران 2020 12:21 م

البرلمان يضع اللمسات الاخيرة على قانون الانتخابات

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، يوم السبت ،  وضع اللمسات الأخيرة على جدول قانون الانتخابات.  
وقال الكعبي خلال ترأسه اجتماع هيئة الرئاسة مع قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية الإسراع في وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز جدول قانون الانتخابات وعرضه على جدول أعمال المجلس.  
وأضاف أن تشريع قانون الانتخابات سيسهم بشكل كبير في بناء عملية انتخابية حديثة . مشددا على ضرورة إنجاز القانون بأسرع وقت ممكن ليكون بادرة جديدة . 
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