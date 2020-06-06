الكاظمي يشكل فريقا وزاريا لمراجعة أداء المحافظين ومعالجة الفساد

وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بتشكيل فريق وزاري يتولّى مراجعة أداء المحافظين والدوائر الخدمية في المحافظات.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ، أن "الفريق سيكون برئاسة وزير الداخلية، عثمان الغانمي وعضوية عدد من الوزراء والمختصّين".

وحدّد الكاظمي مهام الفريق بـ"الوقوف على أسباب التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، ومراجعة أداء المحافظين والدوائر الخدمية في المحافظات، واتخاذ إجراءات حازمة لتشخيص مكامن الفساد ومعالجة حالاته".

واشار البيان إلى أن "الفريق سيقوم بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المعنية، ويُنسّق كذلك بشكل وثيق مع الفعاليات المحلية الشعبية والنقابية في المحافظات، ويقدّم تقريره النهائي وتوصياته الى رئيس مجلس الوزراء".

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فساداً منذ سنوات طويلة وفق مؤشر الشفافية الدولية، حيث قوض الفساد مؤسسات الدولة وجعلتها عاجزة عن تحسين أوضاع البلاد بمختلف نواحيها.

