الفتلاوي: التحفظات على بعض المرشحين قد يعرقل تمرير الوزارات الشاغرة

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم السبت، أن التحفظات على بعض المرشحين قد يعرقل تمرير الوزارات الشاغرة.

وعد الفتلاوي، جلسة اليوم بأنها "مهمة" من حيث توقيتها، مبيناً أن "جدول أعمالها يتضمن اتمام الكابينة الوزارية واستضافة مدير هيئة التقاعد العام لمناقشة قانون التقاعد، بالإضافة إلى مناقشة الاحوال المعيشية للطبقات التي تضررت نتيجة تفشي جائحة كورونا".

وعبر النائب عن الفتح، عن خشيته من "عرض أسماء ترفضها الكتل السياسية، فضلاً عن استمرار الخلاف بشأن مرشح حقيبة النفط"، موضحاً ان "اسماء مرشحي الكابينة الوزارية وصلت الى مجلس النواب وهناك بعض النقاشات على بعض الاسماء والخلافات مازالت مستمرة حول بعضها".

وأبدى الفتلاوي خشيته من أن "التحفظات على بعض الاسماء في الكابينة قد تعرقل إتمامها"، لافتاً إلى "استمرار اللجان النيابية في نقاشاتها بشأن الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات والدوائر المتعددة".



