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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 06 حزيران 2020 10:44 ص

مساعٍ برلمانية لتشريع قانون حرية التعبير

يسرى رجب
أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية وجود مساع وحراك لإقرار قانون حرية التعبير خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقالت عضو اللجنة يسرى رجب إن"حسم قانون حرية التعبير بات أكثر ضرورة ،لاسيما بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق".

وأضافت أن" قانون حرية التعبير سيتيح للمواطن معرفة مدى حقوقه كما أنه يلزم الحكومة بإعطاء حق المواطن"، لافتة إلى أن"القانون سيعرض المواطن للمحاكمة في حال مخالفته أو تماديه في  القضايا التي تتعلق بحرية التعبير".
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