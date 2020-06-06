مجلس القضاء ينفي إصدار قرار بشمول متهمي النزاهة بقانون العفو

نفى مجلس القضاء الأعلى، ، إصداره قراراً بشمول المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان "عدم صحة ما ورد في تسجيل فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى يقضي بشمول المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام".



وأضاف، أن "مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية القانونية لإصدار قرار بشمول المتهمين من عدمه بقانون العفو"، مبينا أن "ذلك من اختصاص لجان تطبيق قانون العفو والمحاكم المختصة وبموجب نصوص وإجراءات وشروط قانون العفو رقم ٢٧ الصادر عن مجلس النواب سنة ٢٠١٦".

وأكد المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى حسب البيان "اعتماد ما ينشر في الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى فقط".