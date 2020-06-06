خلية الأزمة النيابية تحذر من تزايد الإصابات بكورونا

حذرت خلية الازمة النيابية من تزايد الاصابات الجديدة بوباء كورونا خلال الايام المقبلة ، في ظل عدم تعاون المواطنين في تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة الصحية ، وعدم تطبيق الاجراءات الصارمة من قبل وزارة الصحة .



وقال مقرر خلية الازمة النائب جواد الموسوي ، في تصريح صحفي " ان اعداد الاصابات الجديدة في تزايد مستمر ، بسبب عدم وجود تعاون كبير من قبل المواطنين في تطبيق اجراءات السلامة الوقائية والصحية والالتزام بها ".



واضاف ان " فرض حظر تجوال وقائي شامل اصبح امرا صعبا يحتاج الى توفير قوت الناس اولا وتوعيتهم بمخاطر الوباء ، وكذلك التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية والصحية "،مطالبا وزارة الصحة باتخاذ اجراءات حازمة للسيطرة على الوباء ودرء الخطر .



وحذر الموسوي ، من تفاقم اعداد الاصابات في ظل عدم التزام المواطنين والاجراءات غيرالصارمة من قبل وزارة الصحة من ناحية الوقاية والسلامة الشخصية وتلكؤ الفحوصات ، مبينا ان " الاعداد لن تقل عن الالف اصابة خلال الايام المقبلة ".