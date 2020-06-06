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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 06 حزيران 2020 10:39 ص

خلية الأزمة النيابية تحذر من تزايد الإصابات بكورونا

كورونا
حذرت خلية الازمة النيابية من تزايد الاصابات الجديدة بوباء كورونا خلال الايام المقبلة ، في ظل عدم تعاون المواطنين في تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة الصحية  ، وعدم تطبيق الاجراءات الصارمة من قبل وزارة الصحة .

وقال مقرر خلية الازمة النائب جواد الموسوي ،  في تصريح صحفي  " ان اعداد الاصابات الجديدة في تزايد مستمر ، بسبب عدم وجود  تعاون كبير من قبل المواطنين في تطبيق اجراءات السلامة الوقائية والصحية والالتزام بها  ".

واضاف ان " فرض حظر تجوال وقائي شامل اصبح امرا صعبا يحتاج الى توفير قوت الناس اولا وتوعيتهم بمخاطر الوباء ،  وكذلك التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية والصحية "،مطالبا  وزارة الصحة باتخاذ اجراءات حازمة للسيطرة على الوباء ودرء الخطر .

وحذر الموسوي ، من تفاقم اعداد الاصابات في ظل عدم التزام المواطنين والاجراءات غيرالصارمة من قبل وزارة الصحة من ناحية الوقاية والسلامة الشخصية وتلكؤ الفحوصات ، مبينا ان " الاعداد لن تقل عن الالف اصابة خلال الايام المقبلة ".
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