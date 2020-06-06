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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 06 حزيران 2020 10:22 ص

وزير الصحـة يتوعد باتخاذ اجراءات رادعة وغرامات بحق المخالفين للاجراءات الوقائية

حسن التميمي
 توعد وزير الصحة حسن التميمي باتخاذ اجراءات رادعة وغرامات بحق المخالفين للاجراءات الوقائية.

وقال التميمي في تصريح صحفي ان  "التعايش مع الوباء يقصد به التزام المواطن وقدرته على التكيف معه ، عبر لبس الكمامة والقفازات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات ، وعدم إقامة الولائم ومجالس العزاء و الحفلات والتزاور بين العوائل، وليس إهمال المواطن للفيروس والسير بالشوارع".

وأضاف ان " الوزارة مسؤولة عن الوقاية والعلاج من الفيروس، ونحن نقوم بذلك، أما الحظر الصحي فهو  مسؤولية الأجهزة الأمنية وهي تقوم بما وسعها لتحقيق ذلك" .

 واضاف:" نحن في وزارة الصحة نتمنى أن يكون هناك حظر صحي شامل، وليس امنياً فقط، ولكن ما يهمنا اليوم هو تقليل عدد الإصابات والسيطرة على الوباء".
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