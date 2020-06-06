ليث شبر: الحكومة غير مؤهلة للدخول في مفاوضات وحوارات مع أي طرف دولي

أكد السياسي العراقي المستقل ليث شبر، ان الحكومة غير مؤهلة للدخول في مفاوضات وحوارات مع اي طرف دولي.
وقال شبر في بيان ان الحكومة الحالية لديها مهمة محددة أولها: تقديم رئيس الحكومة السابق والذين نفذوا أوامره بقتل شبابنا الثائر الى المحاكمة".
وتابع ان المهمة الثانية: "تحديد موعد ثابت لإجراء الانتخابات المبكرة وتعديل قانون الانتخابات وتفعيل قانون الأحزاب واختيار مفوضية نزيهة تحت إشراف دولي.
وقال شبر في بيان ان الحكومة الحالية لديها مهمة محددة أولها: تقديم رئيس الحكومة السابق والذين نفذوا أوامره بقتل شبابنا الثائر الى المحاكمة".
وتابع ان المهمة الثانية: "تحديد موعد ثابت لإجراء الانتخابات المبكرة وتعديل قانون الانتخابات وتفعيل قانون الأحزاب واختيار مفوضية نزيهة تحت إشراف دولي.