قيادي بالحكمة :جلسة اليوم ستشهد التصويت على بعض الحقائب الشاغرة



أكد عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة علي الخفاجي ان جلسة البرلمان اليوم ستشهد التصويت على بعض الحقائب الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وقال الخفاجي ان بعض الاسماء المقدمة من الكاظمي تم استيزارها سابقاً، ومازالت المفاوضات مستمرة مع الكتل السياسية لتمرير باقي كابينته، مبيناً ان القوى السياسية تدعم رئيس الوزراء لمواجهة التحديات الراهنة وتحاول في الوقت ذاته تمرير اسماء تخدم مصالحها في الحكومة.



وحذر الخفاجي، من ان العراق يمر بمرحلة حساسة وحرجة ويجب على الساسة الخضوع لمطالب المتظاهرين بالإصلاح وعدم اتباع السياسات السابقة، حتى لاتتفاقم الأزمة.