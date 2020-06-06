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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 06 حزيران 2020 10:12 ص

بومبيو : ندعم حكومة الكاظمي ونتطلع إلى تعميق الشراكة في الحوار الاستراتيجي

مايك بومبيو
جدد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو تأكيد دعم واشنطن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للقضاء على داعش.

وأعرب بومبيو خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش ، عن تطلعه إلى تعميق الشراكة مع الحكومة العراقية من خلال الحوار الستراتيجي المرتقب خلال الشهر  الحالي بين البلدين

واضاف ان " الولايات المتحدة الأمريكية تشارك في تحمل الأعباء المالية التي تضمن تعافي العراق بشكل فوري"، معتبرا  ان الحرب على داعش ستستمر لاعادة الاستقرار للمناطق المحررة في العراق  ، مبينا  أن " الولايات المتحدة تعهدت العام الماضي بـ 100 مليون دولار لبرنامج إرساء الاستقرار الرئيسي الذي يطبقه التحالف في المدن المحررة.

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